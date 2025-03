Recenzja książki: Samantha Harvey, „Orbita”

Powieść, która w 2024 r. otrzymała Nagrodę Bookera, konsternuje. W odbiorze tej książki przeważa zachwyt nad pięknymi zdaniami, a tymczasem nie jest trudno tu dostrzec warstwę ideologiczną.

Powieść, która w 2024 r. otrzymała Nagrodę Bookera, konsternuje. W odbiorze tej książki przeważa zachwyt nad pięknymi zdaniami, a tymczasem nie jest trudno tu dostrzec warstwę ideologiczną. Sześciu astronautów, w tym dwóch Rosjan, leci statkiem kosmicznym, każdy rozdział to jedno okrążenie Ziemi. I rzeczywiście widoki są obłędne, a w dodatku ta opowieść ma rytm, który dobrze oddaje to bezczasowe krążenie w kosmosie. Odrywamy się (dosłownie) od problemów i zastygamy w zachwycie nad matką Ziemią, którą trzeba chronić. Dostajemy obraz ponadnarodowej wspólnoty kierowanej przez kapitana Rosjanina. Nieważne, co kosmonautów dzieliło wcześniej. Kochajmy się, zawrzyjmy pokój, Rosjanie chcą dobra ludzkości.

