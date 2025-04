Recenzja książki: Yan Ge, „Gdzie indziej”

To pierwszy zbiór napisany przez Yan Ge po angielsku, a zatem nie tylko test dla bohaterów i czytelnika, ale i dla samej autorki.

Yan Ge, czyli urodzona w Chinach Dai Yuexing, w swoim zbiorze opowiadań swobodnie miesza konwencje i czasy, a bohaterów rozrzuca po świecie w poszukiwaniu samych siebie i miejsca do życia. Nieważne, czy są we współczesnym Dublinie, w Ameryce, Szwecji czy na chińskim dworze sprzed tysiąca lat, poczucie obcości ciąży tak samo. Bo miejsce pochodzenia i język to rodzaj bagażu nie do zrzucenia. Chińskie bohaterki ciągle się pyta o to, gdzie kupić dobre tofu, „jak to jest być kobietą w Chinach” i jak coś przetłumaczyć. Obcy i znajomi są życzliwi, ale dają im do zrozumienia, że nie pasują. Dlatego w jednym z tekstów para na emigracji postanawia wychować dziecko „w anglojęzycznym domu” i używa przy nim wyłącznie tego języka. Ale maluch tylko gaworzy bez większego sensu.

Yan Ge, Gdzie indziej, przeł. Agnieszka Walulik, Wydawnictwo Pauza, Warszawa 2025, s. 352