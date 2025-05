Recenzja książki: James Kestrel, „5 grudniów”

Detektyw Joe McGrady niedawno zaczął pracę na hawajskim posterunku i już pierwsze śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa dwojga młodych ludzi okazało się wielkim wyzwaniem.

Detektyw Joe McGrady niedawno zaczął pracę na hawajskim posterunku i już pierwsze śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa dwojga młodych ludzi okazało się wielkim wyzwaniem. Chłopak był siostrzeńcem amerykańskiego admirała, dziewczyna to jego japońska kochanka, a wszystko wskazuje na robotę szpiegów. Jest listopad 1941 r., Stany Zjednoczone szykują się do wojny, za kilka dni atak na Pearl Harbor zepchnie dochodzenie na dalszy plan. James Kestrel – to pseudonim Jonathana Moore’a, doświadczonego autora thrillerów – z powodzeniem łączy atmosferę czarnego kryminału z wątkiem szpiegowskim i wojenną narracją. Nie boi się przy tym uciec od gatunkowego schematu.

James Kestrel, 5 grudniów, przeł. Maciej Szymański, Rebis, Poznań 2025, s. 448