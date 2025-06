Recenzja książki: Vincent V. Severski, „Krawiec”

Fani powinni być zadowoleni.

Ten emerytowany pułkownik wywiadu, który w 2007 r. odszedł ze służby na własną prośbę, by stać się autorem powieści sensacyjnych, ma wiernych czytelników. Powodzeniem cieszą się jego dwie czterotomowe serie: „Nielegalni” i „Sekcja”. Nowa powieść jest prequelem „Sekcji” – pojawiają się tu znani czytelnikom bohaterowie Roman Leski i dopiero rozpoczynająca przygodę z wywiadem Monika Arent, a rzecz się dzieje w 2003 r., gdy Polska szykuje się do członkostwa w Unii Europejskiej i ma przystąpić do amerykańskiej operacji w Iraku. Na czele państwa stoi budzący sympatię premier, jednak z powodu zniknięcia młodej kobiety opiekującej się jego córeczką jest bliski kompromitacji.

Vincent V. Severski, Krawiec, Czarna Owca, Warszawa 2025, s. 464