Recenzja książki: Ben Ratliff, „John Coltrane: opowieść o brzmieniu”

Książka zachwyci tych, których interesuje muzyczna materia.

Książka Bena Ratliffa to wilk w owczej skórze. Czytelnik spodziewający się kolejnej biografii Johna Coltrane’a albo wglądu w jego filozofię życiową (który dawała opublikowana przez to samo wydawnictwo „Coltrane według Coltrane’a”), dostanie ledwie krótki biograficzny rys, powściągliwy, stroniący od interpretowania życiowych postaw, za to przede wszystkim zobaczy wciągającą, brawurową opowieść o samej muzyce. Ratliff proponuje portret saksofonisty, w którego życiorysie twórczym dochodzi do kilku nagłych przełamań, jak gdyby wkraczał w pole działania jakiejś osobliwości. I który bardzo pilnie uczy się od innych – Milesa Davisa, Theloniousa Monka czy Ornette’a Colemana – różnych elementów służących mu za chwilę jako paliwo do własnej rewolucji w jazzie.

Ben Ratliff, John Coltrane: opowieść o brzmieniu, przeł. Filip Łobodziński, Kosmos Kosmos, Warszawa 2025, s. 388