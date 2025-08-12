Reklama
Justyna Sobolewska
Justyna Sobolewska
Książki

Samo jest

Recenzja książki: Krystyna Miłobędzka, „więcej nic”

12 sierpnia 2025
Krystyna Miłobędzka, „więcej nic”. Krystyna Miłobędzka, „więcej nic”. materiały prasowe
Czy samo zanikanie (jak na okładce), czy przechodzenie na stronę milczenia, to jest poezja, która w swoim minimalizmie staje się oddechem.

Ostatnią, pośmiertnie wydaną książkę poetycką „więcej nic” Krystyna Miłobędzka przygotowywała przez ostatnie lata, zbierając zapiski ze znikania. To znikanie na różne sposoby poetce towarzyszyło. W ostatnich latach milczała, ale jej poezja żyła w projektach innych poetek i artystów: Hani Rani czy Wacława Zimpla. Najnowszy, pięknie wydany tom warto czytać razem z wyborem sprzed pięciu lat „jest/jestem”. Wtedy zobaczymy powracające wątki – jak obraz ojca, który zginął w górach. Czy samo zanikanie (jak na okładce), czy przechodzenie na stronę milczenia, to jest poezja, która w swoim minimalizmie staje się oddechem. Powraca też proces gubienia ja, które traci granice, obejmuje wszystkie role życia i rozszerza się na inne stworzenia.

Krystyna Miłobędzka, więcej nic, Wydawnictwo Wolno, Lusowo 2025, s. 80

Polityka 33.2025 (3527) z dnia 12.08.2025; Afisz. Premiery; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Samo jest"
Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka tygodnika „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020). Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej z Anną Dziewit-Meller (2021). Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, zasiada w jury Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Mieszka w Warszawie.
Reklama