Jakub Demiańczuk
Książki

Przekleństwo nieśmiertelności

Recenzja książki: Keanu Reeves, China Miéville, „Księga innych miejsc”

19 sierpnia 2025
„Księga innych miejsc” sprawnie przetwarza rozmaite fantastyczne i superbohaterskie schematy.

Nazwiska autorów powinny być wystarczającą rekomendacją: Reeves dostarczył pomysł i koncepcję świata, zapożyczone z pisanej przez niego serii komiksowej „BRZRKR”, Miéville, który jeszcze kilka lat temu należał do najważniejszych autorów literatury fantastycznej, ubrał to w słowa. Ich wspólne dzieło budzi jednak mieszane uczucia. Stworzony przez Reevesa bohater, znany jako B lub Unute, to obdarzony potężną mocą wojownik, który od 80 tys. lat przemierza Ziemię. Jedni widzą w nim boga, inni diabła, on sam szuka już tylko wytchnienia. Podejmuje więc współpracę z amerykańskim rządem: wykonuje zadania, jakich nie podjęliby się zwykli ludzie, a jednocześnie wierzy, że badania naukowców pozwolą mu zrzucić klątwę nieśmiertelności. „Księga innych miejsc” sprawnie przetwarza rozmaite fantastyczne i superbohaterskie schematy, a Miéville między gwałtownymi i bardzo brutalnymi scenami akcji zostawia czytelnikom przestrzeń do rozważań na temat człowieczeństwa.

Keanu Reeves, China Miéville, Księga innych miejsc, przeł. Tomasz Wilusz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2025, s. 484

Polityka 34.2025 (3528) z dnia 19.08.2025; Afisz. Premiery; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Przekleństwo nieśmiertelności"
Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
