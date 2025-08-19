Przejdź do treści
Reklama
Aleksandra Żelazińska
Aleksandra Żelazińska
Książki

Od słowa do słowa

Recenzja książki: Antoine Wilson, „Usta-usta”

19 sierpnia 2025
Antoine Wilson, „Usta-usta” Antoine Wilson, „Usta-usta” materiały prasowe
Antoine Wilson pogrywa z moralnością czytelnika i gra konwencjami. Pod płaszczykiem thrillera utkał przypowieść o tym, jak niezbadane są wyroki losu.

Anonimowy narrator, pisarz, leci do Niemiec z przesiadką na lotnisku JFK w Nowym Jorku. To pierwszy plan tej szkatułkowej powieści, przy czym słowo „szkatułka” dobrze oddaje jej rozmiary. Bohater w oczekiwaniu na lot wpada na Jeffa Cooka, znajomego ze studiów. Nie byli sobie bliscy, a teraz „nadrabiają zaległości” w sali dla VIP-ów. Jeff ma wejściówki, nosi się schludnie i „dorośle”, najwyraźniej powiodło mu się w życiu. To pierwsza zagadka: jak tego dokonał? Druga to opowieść, którą snuje nieproszony. Wyznaje, że przed laty uratował komuś życie, wyciągnął topielca na brzeg. Wcale się z tego nie cieszył, czuł, że nie miał wyboru. To zdarzenie, w gruncie rzeczy traumatyczne, wywróciło jego świat.

Antoine Wilson, Usta-usta, przeł. Łukasz Witczak, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2025, s. 248

Polityka 34.2025 (3528) z dnia 19.08.2025; Afisz. Premiery; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Od słowa do słowa"
Aleksandra Żelazińska

Aleksandra Żelazińska

Redaktor naczelna Polityka.pl od 2024 r. Z „Polityką” związana od 2013, przez wiele lat zastępczyni redaktora naczelnego portalu. Współszefowa działu „Ludzie i style”. Pisze o literaturze, zjawiskach internetowych i społecznych. Współpracuje z magazynem „Zwierciadło”. Kocha tenis.
Reklama