26 sierpnia 2025
Wojna o człowieka

Recenzja książki: Myrosław Łajuk, „Bachmut”

Myrosław Łajuk, „Bachmut”. Myrosław Łajuk, „Bachmut”. materiały prasowe
Pisanie o wojnie to robota specyficzna. Z jednej strony ryzykowna, uzależniająca jak hazard. Z drugiej monotonna, może nawet nudna, bo skazana na ciągłe czekanie.

Pisanie o wojnie to robota specyficzna. Z jednej strony ryzykowna, uzależniająca jak hazard. Z drugiej monotonna, może nawet nudna, bo skazana na ciągłe czekanie. Najpierw czekasz na zgodę, żeby wpuścili do okopów, później czekasz, żeby w tych okopach coś się działo. A jak już się dzieje, to czekasz, żeby się jak najszybciej skończyło i cię nie zabiło. Wojna to ogólnie nudne zajęcie. Michael Herr, ten od książki „Depesze” i scenariusza „Czasu Apokalipsy”, nawet i o tym już jednak genialnie napisał. Czytając „Bachmut” czuć, że Łajuk instynktownie to wszystko już wie, że nie szuka akcji, bo wie, że to nie tam dzieje się to, co ważne. To, co ważne, dzieje się w ludziach. Tam w środku zachodzą największe dramaty. Tam są prawdziwe wojny.

Myrosław Łajuk, Bachmut, przeł. Maciej Piotrowski, Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2025, s. 252

Dziennikarz, reporter. Lubi rozmawiać, stąd jego słabość do wywiadów. Przez lata specjalizował się również w tematyce wojskowej, czego pokłosiem są książki „Generałowie” i „Dlaczego przegramy wojnę z Rosją”. Ostatnio autor podkastu „Rowery, nie bajki”. Urodził się w Starachowicach, studiował w Krakowie, mieszka w Warszawie, którą lubi.
