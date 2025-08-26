Recenzja książki: Richard Osman, „Wyjaśniamy morderstwa”

Akcja pędzi wraz z trójką bohaterów z prywatnej wysepki w Karolinie Północnej przez Karaiby, Irlandię i Dubaj, by powrócić do Anglii.

Jednocześnie z premierą w Netfliksie ekranizacji największego przeboju wydawniczego Richarda Osmana, „Czwartkowego Klubu Zbrodni”, dociera do nas pierwszy tom nowej serii tego autora, powstały w 2024 r. Tamten cykl odniósł sukces, ponieważ wstrzelił się jednocześnie w kilka schematów: cosy crime, pozytywnej opowieści o szalonych staruszkach i satyry w brytyjskim stylu, z widocznym piętnem telewizyjnym, czyli przerostem dialogów – mniej lub bardziej absurdalnych. Ów dialogowy styl panuje i w najnowszej powieści, choć tym razem mowa nie tylko o staruszkach. Główną postacią jest energiczna, przebojowa Amy, prywatna ochroniarka celebrytów – jej aktualną klientką jest ekscentryczna autorka kryminałów.

Richard Osman, Wyjaśniamy morderstwa, przeł. Tomasz Wyżyński, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2025, s. 432