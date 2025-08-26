Przejdź do treści
Dorota Szwarcman
Książki

Na tropie pisarki

Recenzja książki: Richard Osman, „Wyjaśniamy morderstwa”

Richard Osman, „Wyjaśniamy morderstwa”. Richard Osman, „Wyjaśniamy morderstwa”. materiały prasowe
Akcja pędzi wraz z trójką bohaterów z prywatnej wysepki w Karolinie Północnej przez Karaiby, Irlandię i Dubaj, by powrócić do Anglii.

Jednocześnie z premierą w Netfliksie ekranizacji największego przeboju wydawniczego Richarda Osmana, „Czwartkowego Klubu Zbrodni”, dociera do nas pierwszy tom nowej serii tego autora, powstały w 2024 r. Tamten cykl odniósł sukces, ponieważ wstrzelił się jednocześnie w kilka schematów: cosy crime, pozytywnej opowieści o szalonych staruszkach i satyry w brytyjskim stylu, z widocznym piętnem telewizyjnym, czyli przerostem dialogów – mniej lub bardziej absurdalnych. Ów dialogowy styl panuje i w najnowszej powieści, choć tym razem mowa nie tylko o staruszkach. Główną postacią jest energiczna, przebojowa Amy, prywatna ochroniarka celebrytów – jej aktualną klientką jest ekscentryczna autorka kryminałów.

Dorota Szwarcman

Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
