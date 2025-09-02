Przejdź do treści
Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
2 września 2025
Książki

Ku przepaści

Recenzja książki: Håkan Nesser, „Prawy zabójca”

2 września 2025
Håkan Nesser, „Prawy zabójca”. Håkan Nesser, „Prawy zabójca”. materiały prasowe
Nesser jak zawsze pisze błyskotliwie, nie unika zgryźliwej ironii, lecz w jego prozie coraz bardziej dominują bezradność i lęk przed przyszłością.

Najpierw ginie nauczyciel wuefu, kilka tygodni później – młody trener osobisty. Obaj zastrzeleni z zimną krwią. Zbrodnie popełnione pozornie bez motywu, jakby zabójca wybierał przypadkowe ofiary, których nic nie łączy. Tak przynajmniej sądzą policjanci z zespołu inspektora Gunnara Barbarottiego, którzy prowadzą śledztwo. Czytelnicy tożsamość i złożone motywacje strzelca poznają dość szybko. Håkan Nesser, niezmiennie jeden z najważniejszych twórców skandynawskiego kryminału, nie jest zainteresowany klasyczną sensacyjną zagadką ani nawet żmudną drogą dochodzenia do prawdy.

Håkan Nesser, Prawy zabójca, przeł. Inga Sawicka, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2025, s. 352

Polityka 36.2025 (3530) z dnia 02.09.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Ku przepaści"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama