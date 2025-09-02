Recenzja książki: Håkan Nesser, „Prawy zabójca”

Nesser jak zawsze pisze błyskotliwie, nie unika zgryźliwej ironii, lecz w jego prozie coraz bardziej dominują bezradność i lęk przed przyszłością.

Najpierw ginie nauczyciel wuefu, kilka tygodni później – młody trener osobisty. Obaj zastrzeleni z zimną krwią. Zbrodnie popełnione pozornie bez motywu, jakby zabójca wybierał przypadkowe ofiary, których nic nie łączy. Tak przynajmniej sądzą policjanci z zespołu inspektora Gunnara Barbarottiego, którzy prowadzą śledztwo. Czytelnicy tożsamość i złożone motywacje strzelca poznają dość szybko. Håkan Nesser, niezmiennie jeden z najważniejszych twórców skandynawskiego kryminału, nie jest zainteresowany klasyczną sensacyjną zagadką ani nawet żmudną drogą dochodzenia do prawdy.

Håkan Nesser, Prawy zabójca, przeł. Inga Sawicka, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2025, s. 352