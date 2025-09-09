Recenzja książki: Sue Prideaux, „Gauguin. Biografia dzikusa”

Wydawać by się mogło, że o Paulu Gauguinie napisano wszystko. Okazuje się jednak, że ciągle można coś dodać do portretu jednego z gigantów sztuki, którzy zmienili jej obraz w ostatnich dwóch stuleciach.

Wydawać by się mogło, że o Paulu Gauguinie napisano wszystko. Okazuje się jednak, że ciągle można coś dodać do portretu jednego z gigantów sztuki, którzy zmienili jej obraz w ostatnich dwóch stuleciach. Wszystko dzięki niedawno odnalezionemu rękopisowi artysty, który przez sto lat uważano za zaginiony. Ten quasi-pamiętnik powstał pod koniec życia twórcy. Rzucił nowe, lepsze światło na budzący kontrowersje żywot Francuza. Pozwolił napisać pełniejszą biografię. Książka stanowi portret człowieka na tle epoki – dynamicznie zmieniającego się świata XIX w., czasów postępu technologicznego, rewolucji oraz mało chlubnych podbojów kolonialnych. Sue Prideaux stworzyła kronikę wzlotów i upadków wielkiego malarza, którego życie miało w gruncie rzeczy wymiar tragiczny.

Sue Prideaux, Gauguin. Biografia dzikusa, przeł. Kamila Jansen, Znak Koncept, Kraków 2025, s. 496