Przejdź do treści
Reklama
Aleksander Świeszewski
Aleksander Świeszewski
9 września 2025
Książki

Na koniec świata

Recenzja książki: Sue Prideaux, „Gauguin. Biografia dzikusa”

9 września 2025
Sue Prideaux, „Gauguin. Biografia dzikusa”. Sue Prideaux, „Gauguin. Biografia dzikusa”. materiały prasowe
Wydawać by się mogło, że o Paulu Gauguinie napisano wszystko. Okazuje się jednak, że ciągle można coś dodać do portretu jednego z gigantów sztuki, którzy zmienili jej obraz w ostatnich dwóch stuleciach.

Wydawać by się mogło, że o Paulu Gauguinie napisano wszystko. Okazuje się jednak, że ciągle można coś dodać do portretu jednego z gigantów sztuki, którzy zmienili jej obraz w ostatnich dwóch stuleciach. Wszystko dzięki niedawno odnalezionemu rękopisowi artysty, który przez sto lat uważano za zaginiony. Ten quasi-pamiętnik powstał pod koniec życia twórcy. Rzucił nowe, lepsze światło na budzący kontrowersje żywot Francuza. Pozwolił napisać pełniejszą biografię. Książka stanowi portret człowieka na tle epoki – dynamicznie zmieniającego się świata XIX w., czasów postępu technologicznego, rewolucji oraz mało chlubnych podbojów kolonialnych. Sue Prideaux stworzyła kronikę wzlotów i upadków wielkiego malarza, którego życie miało w gruncie rzeczy wymiar tragiczny.

Sue Prideaux, Gauguin. Biografia dzikusa, przeł. Kamila Jansen, Znak Koncept, Kraków 2025, s. 496

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Afisz. Premiery; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Na koniec świata"
Aleksander Świeszewski

Aleksander Świeszewski

Dziennikarz, od 2018 r. związany z „Polityką”. Zajmuje się sztuką, rynkiem sztuki oraz architekturą. Gdańszczanin z urodzenia i wyboru.
Reklama