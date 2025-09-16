Przejdź do treści
Jakub Demiańczuk
Książki

Pikantna nijakość

Recenzja książki: Naomi Novik, „Głęboko pogrzebany i inne opowiadania”

Naomi Novik, „Głęboko pogrzebany i inne opowiadania”. Naomi Novik, „Głęboko pogrzebany i inne opowiadania”. materiały prasowe
Naomi Novik należy do najchętniej czytanych współczesnych autorek fantasy.

Naomi Novik należy do najchętniej czytanych współczesnych autorek fantasy. Tom opowiadań daje niezły przegląd jej twórczych zainteresowań, być może nawet pozwala zrozumieć fenomen jej popularności, choć nowych czytelników pewnie jej nie przysporzy. To zbiór kierowany do wiernej publiczności, na dodatek raczej bezkrytycznej, bo to rzecz bardzo nierówna. W najgorszych momentach Novik mechanicznie powtarza sprawdzone pomysły, jak w „Vici” oraz „Smokach i manierach”, nawiązujących do powieściowego cyklu „Temeraire” o smokach podczas wojen napoleońskich (to drugie opowiadanie jest przy okazji trawestacją „Dumy i uprzedzenia”), czy w „Po godzinach” – dla odmiany odwołującym się do cyklu „Sholomance” – które bardziej przypomina średnio udane fan fiction niż prozę doświadczonej autorki. 

Naomi Novik, Głęboko pogrzebany i inne opowiadania, przeł. Zbigniew A. Królicki, Rebis, Poznań 2025, s. 440

Polityka 38.2025 (3532) z dnia 16.09.2025; Afisz. Premiery; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Pikantna nijakość"
Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
