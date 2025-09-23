Przejdź do treści
Aleksandra Żelazińska
23 września 2025
Książki

Zebry i poniewierki

Recenzja książki: Joanna Gierak-Onoszko, „Wolta. Opowieść o kobietach w zmianie”

Joanna Gierak-Onoszko, „Wolta. Opowieść o kobietach w zmianie” Joanna Gierak-Onoszko, „Wolta. Opowieść o kobietach w zmianie” materiały prasowe
Ten reportaż momentami boli, ale ostatecznie krzepi.

W tym wypadku teza o testującej umiejętności pisarskie drugiej książce chyba nie znajduje zastosowania. Joanna Gierak-Onoszko opublikowała przed laty wstrząsający reportaż rodem z Kanady, a „Wolta” to już zupełnie inna opowieść. Na poły reporterska, na poły filozoficzna, wyrosła z mocnej potrzeby nagłośnienia zebranych historii, wzmocnienia ich bohaterek i czytelniczek. Wszystkie te kobiety, autorki nie wyłączając, mają silny imperatyw działania, przetrwania na przekór wypadkom losu i rozmaitym „poniewierkom”, jak jedna z nich eufemistycznie nazywa dramatyczne przeciwności i wyzwania. Natalia Wodyńska-Stosik, znana jako TriMama, po fatalnej diagnozie zdecydowała się ukończyć triathlon i nakłaniać innych do wstawania z kanapy. Kornelia Westergaard porzuciła wielki biznes na rzecz przyrody, świętego spokoju i kuchni pięciu przemian.

Joanna Gierak-Onoszko, Wolta. Opowieść o kobietach w zmianie, W.A.B., Warszawa 2025, s. 320

Redaktor naczelna Polityka.pl od 2024 r. Z „Polityką” związana od 2013, przez wiele lat zastępczyni redaktora naczelnego portalu. Współszefowa działu „Ludzie i style”. Pisze o literaturze, zjawiskach internetowych i społecznych. Współpracuje z magazynem „Zwierciadło”. Kocha tenis.
