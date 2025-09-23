Recenzja książki: Dan Brown, „Tajemnica tajemnic”

Autor twierdzi, że to jego najambitniejsza książka, trudno się zgodzić, widząc naiwność głoszonych tu teorii, w które najwyraźniej sam uwierzył.

Po kilkuletniej przerwie (autor tyle zarabia na swoich bestsellerach, że nie spieszy się z kolejnymi) powraca na rynek profesor Robert Langdon, ale odmieniony. Zaprzysięgły kawaler jest tym razem naprawdę zakochany, i to w kobiecie, która towarzyszyła mu już w innej książce („Zaginiony symbol”), profesor Katherine Salomon. Wcześniej był sceptykiem i materialistą, stopniowo poddaje się wpływowi ukochanej, która zajmuje się noetyką, a dokładniej możliwościami ludzkiego mózgu oraz świadomością, ze szczególnym uwzględnieniem „świadomości nielokalnej”.

Dan Brown, Tajemnica tajemnic, Wydawnictwo Sonia Draga, Warszawa 2025, s. 712