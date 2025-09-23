Przejdź do treści
23 września 2025
Książki

Nawrócony sceptyk

Recenzja książki: Dan Brown, „Tajemnica tajemnic”

Dan Brown, „Tajemnica tajemnic” Dan Brown, „Tajemnica tajemnic” materiały prasowe
Autor twierdzi, że to jego najambitniejsza książka, trudno się zgodzić, widząc naiwność głoszonych tu teorii, w które najwyraźniej sam uwierzył.

Po kilkuletniej przerwie (autor tyle zarabia na swoich bestsellerach, że nie spieszy się z kolejnymi) powraca na rynek profesor Robert Langdon, ale odmieniony. Zaprzysięgły kawaler jest tym razem naprawdę zakochany, i to w kobiecie, która towarzyszyła mu już w innej książce („Zaginiony symbol”), profesor Katherine Salomon. Wcześniej był sceptykiem i materialistą, stopniowo poddaje się wpływowi ukochanej, która zajmuje się noetyką, a dokładniej możliwościami ludzkiego mózgu oraz świadomością, ze szczególnym uwzględnieniem „świadomości nielokalnej”.

Dan Brown, Tajemnica tajemnic, Wydawnictwo Sonia Draga, Warszawa 2025, s. 712

Polityka 39.2025 (3533) z dnia 23.09.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Nawrócony sceptyk"
Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
