23 września 2025
Nawrócony sceptyk
Recenzja książki: Dan Brown, „Tajemnica tajemnic”
23 września 2025
Autor twierdzi, że to jego najambitniejsza książka, trudno się zgodzić, widząc naiwność głoszonych tu teorii, w które najwyraźniej sam uwierzył.
Po kilkuletniej przerwie (autor tyle zarabia na swoich bestsellerach, że nie spieszy się z kolejnymi) powraca na rynek profesor Robert Langdon, ale odmieniony. Zaprzysięgły kawaler jest tym razem naprawdę zakochany, i to w kobiecie, która towarzyszyła mu już w innej książce („Zaginiony symbol”), profesor Katherine Salomon. Wcześniej był sceptykiem i materialistą, stopniowo poddaje się wpływowi ukochanej, która zajmuje się noetyką, a dokładniej możliwościami ludzkiego mózgu oraz świadomością, ze szczególnym uwzględnieniem „świadomości nielokalnej”.
Dan Brown, Tajemnica tajemnic, Wydawnictwo Sonia Draga, Warszawa 2025, s. 712
Polityka 39.2025 (3533) z dnia 23.09.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Nawrócony sceptyk"