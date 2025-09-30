Przejdź do treści
Książki

Głód ciała

Recenzja książki: Becca Rothfeld, „Wszystko to zbyt małe. Eseje ku chwale nadmiaru”

Rothfeld sama nie buduje żadnego systemu, tylko interpretuje i przygląda się nadmiarom i temu, co wymyka się kontroli.

Misternie ułożone na okładce filiżanki mogą sugerować, że eseje Bekki Rothfeld dotyczą gromadzenia przedmiotów i powszechnej dziś mody na minimalizm i sprzątanie (Marie Kondo). Tymczasem książka amerykańskiej krytyczki i eseistki (rocznik 1991) prowadzi nas o wiele głębiej, zadaje pytania o to, co np. z nami robi miłość. Ta podróż przez literaturę i filmy Cronenberga, ale też pisma mistyczki Simone Weil, prowadzi nas w niespodziewanych kierunkach. Rothfeld analizuje pragnienia, które nami rządzą, tak jak w miłości, która polega (pisał o tym Barthes) na czekaniu przypominającym tortury. Dlaczego w kulturze się utarło, że to kobiety czekają (jak Penelopa)? Rothfeld analizuje te niszczące i uwznioślające (na chwilę) siły.

Becca Rothfeld, Wszystko to zbyt małe. Eseje ku chwale nadmiaru, przeł. Piotr Siemion, Wydawnictwo Filtry, Warszawa 2025, s. 392

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Głód ciała"
Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka tygodnika „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020). Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej z Anną Dziewit-Meller (2021). Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, zasiada w jury Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Mieszka w Warszawie.
