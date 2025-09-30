Przejdź do treści
Recenzja książki: Eliot Weinberger, „Duchy ptaków”

Pisarz tworzy oszałamiające, budzące podziw opowieści, które wymykają się jednoznacznemu zaszufladkowaniu.

W puencie tekstu otwierającego ten wybór esejów Eliot Weinberger pisze: „Wszechświat jest niczym miasto, jego przejścia są pełne cudów i osobliwości. Przemierzaj je”. To doskonała wskazówka, jak poruszać się po tym literacko-antropologicznym labiryncie. Należy otworzyć się na nieznane, dać się ponieść rytmowi frazy i uwierzyć autorowi na słowo. Trudno bowiem definitywnie osądzić, kiedy te eseje, onieśmielające wręcz erudycją, przestają być pełnymi cytatów, parafraz i odniesień apokryfami reinterpretującymi mity, podania i legendy ludów z różnych stron świata, a stają się zapierającą dech w piersiach autorską opowieścią. Poprzednia opublikowana po polsku książka Weinbergera nosiła tytuł „Z rzeczy pierwszych”. 

Eliot Weinberger, Duchy ptaków, przeł. Mikołaj Denderski, Karakter, Kraków 2025, s. 320

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Rzeczy pierwsze"

