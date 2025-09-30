30 września 2025
Wysokie ciśnienie
Recenzja książki: Will Dean, „W głębinie”
30 września 2025
Sześcioro nurków głębinowych zamkniętych na miesiąc w komorze ciśnieniowej, którą opuszczają jedynie po to, by pracować na dnie Morza Północnego.
Sześcioro nurków głębinowych zamkniętych na miesiąc w komorze ciśnieniowej, którą opuszczają jedynie po to, by pracować na dnie Morza Północnego. Praca niebezpieczna, ale dla doświadczonej ekipy to rutyna. Lecz pod koniec misji umiera jeden z nurków, niedługo później – kolejny. Zadania przerwać nie można – cała załoga musi przejść dekompresję – więc ostatnie dni to czas narastającej paranoi, wzajemnych podejrzeń i spiskowych teorii. Choć fabuła może przywodzić na myśl tradycyjną zagadkę, kto zabił, „W głębinie” to raczej intensywny thriller psychologiczny niż kryminał.
Will Dean, W głębinie, przeł. Radosław Kot, Rebis, Poznań 2025, s. 340
Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Wysokie ciśnienie"