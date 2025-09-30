Recenzja książki: Will Dean, „W głębinie”

Sześcioro nurków głębinowych zamkniętych na miesiąc w komorze ciśnieniowej, którą opuszczają jedynie po to, by pracować na dnie Morza Północnego.

Sześcioro nurków głębinowych zamkniętych na miesiąc w komorze ciśnieniowej, którą opuszczają jedynie po to, by pracować na dnie Morza Północnego. Praca niebezpieczna, ale dla doświadczonej ekipy to rutyna. Lecz pod koniec misji umiera jeden z nurków, niedługo później – kolejny. Zadania przerwać nie można – cała załoga musi przejść dekompresję – więc ostatnie dni to czas narastającej paranoi, wzajemnych podejrzeń i spiskowych teorii. Choć fabuła może przywodzić na myśl tradycyjną zagadkę, kto zabił, „W głębinie” to raczej intensywny thriller psychologiczny niż kryminał.

Will Dean, W głębinie, przeł. Radosław Kot, Rebis, Poznań 2025, s. 340