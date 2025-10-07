Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
7 października 2025
Książki

Baśń o rewolucji

Recenzja książki: Radek Rak, „Agla. Abraxas”

7 października 2025
Radek Rak, „Agla. Abraxas” Radek Rak, „Agla. Abraxas” materiały prasowe
„Agla” czytana już jako zamknięta całość pozwala się odkryć na nowo.

Ostatnia podróż do świata magii, techniki i terroru, spowitego mrokiem wszechobecnego Cara. W finałowym tomie trylogii – choć wzorem tolkienowskiego „Władcy Pierścieni” należałoby raczej „Aglę” nazywać obszerną powieścią podzieloną na trzy woluminy – Radek Rak skupia uwagę czytelników na dwojgu bohaterów: Sofji Kluk, która nie ustaje w próbach nawiązania kontaktu z zaginionym ojcem, oraz Tymianie Drakowie, który z syna ubeka stał się nieco mimowolnym przywódcą rewolucji goblinów. Ale w tle dzieje się znacznie więcej. To proza niesłychanie gęsta od tematów i emocji, zdarzeń i postaci. Niby young adult, lecz poważna, niepokorna i dzika. Niby fantasy, lecz z obfitą domieszką steampunku, powieści łotrzykowskiej i przygodowej.

Radek Rak, Agla. Abraxas, Wydawnictwo Powergraph, Warszawa 2025, s. 768

Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Afisz. Premiery; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Baśń o rewolucji"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama