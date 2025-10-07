Recenzja książki: Radek Rak, „Agla. Abraxas”

„Agla” czytana już jako zamknięta całość pozwala się odkryć na nowo.

Ostatnia podróż do świata magii, techniki i terroru, spowitego mrokiem wszechobecnego Cara. W finałowym tomie trylogii – choć wzorem tolkienowskiego „Władcy Pierścieni” należałoby raczej „Aglę” nazywać obszerną powieścią podzieloną na trzy woluminy – Radek Rak skupia uwagę czytelników na dwojgu bohaterów: Sofji Kluk, która nie ustaje w próbach nawiązania kontaktu z zaginionym ojcem, oraz Tymianie Drakowie, który z syna ubeka stał się nieco mimowolnym przywódcą rewolucji goblinów. Ale w tle dzieje się znacznie więcej. To proza niesłychanie gęsta od tematów i emocji, zdarzeń i postaci. Niby young adult, lecz poważna, niepokorna i dzika. Niby fantasy, lecz z obfitą domieszką steampunku, powieści łotrzykowskiej i przygodowej.

Radek Rak, Agla. Abraxas, Wydawnictwo Powergraph, Warszawa 2025, s. 768