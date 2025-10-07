Recenzja książki: Yael van der Wouden, „W dobrych rękach”

Choć książka nie zawsze nadąża za deklarowanymi ambicjami, już dla samego języka i suspensu warto po nią sięgnąć.

Akcja „W dobrych rękach”, debiutanckiej powieści Yael van der Wouden, która znalazła się na shortliście Bookera, osadzona jest w latach 60. XX w. na holenderskiej prowincji Overijssel. Naprawdę jednak przez długi czas nie wychodzi poza ściany domu trójki rodzeństwa: Isabel, Louisa i Hendrika. Powieść, uhonorowana też nagrodą Women’s Prize for Fiction, łączy konwencję psychologicznego thrillera z elementami sagi rodzinnej, romansu oraz powieści obyczajowej. Mikrokosmos odmalowanych w modernistycznym stylu rodzinnych relacji okazuje się grząskim – więc idealnym – gruntem dla intrygi pełnej manipulacji, skrywanych sekretów, romansu.

Yael van der Wouden, W dobrych rękach, przeł. Justyn Hunia, Znak, Kraków 2025, s. 400