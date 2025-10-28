Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Mirosław Pęczak
Mirosław Pęczak
28 października 2025
Książki

Życie w elicie

Recenzja książki: Cher, „Autobiografia. Część Pierwsza”

28 października 2025
Cher, „Autobiografia. Część Pierwsza” Cher, „Autobiografia. Część Pierwsza” materiały prasowe
Olbrzymim walorem tej książki są przede wszystkim te fragmenty, które rejestrują zmiany obyczajowe, koneksje świata estrady ze światem polityki, a wreszcie to, co działo się z muzyką popularną przez kilka wspominanych tu dekad.

Książka kończy się na rozmowie Cher z Francisem Fordem Coppolą. Był początek lat 80., artystka miała już za sobą wieloletnie doświadczenie z udziałem w programie telewizji CBS „Sonny and Cher Comedy Hour” (za który otrzymała Złoty Glob), zmianę gustu muzycznego z popu na rock (efekt krótkotrwałego małżeństwa z Greggiem Allmanem), wiele sesji zdjęciowych w magazynie „Vogue”, ale jej wielkim marzeniem stała się kariera filmowa. No i niedługo po rozmowie z reżyserem „Ojca chrzestnego” marzenie się spełni, co najpewniej zostanie skrupulatnie zrelacjonowane w części drugiej „Autobiografii”. 

Cher, Autobiografia. Część Pierwsza, przeł. Adam Tuz, Grupa Wydawnicza Filia, Poznań 2025, s. 494

Polityka 44.2025 (3538) z dnia 28.10.2025; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Życie w elicie"
Mirosław Pęczak

Mirosław Pęczak

Kulturoznawca i socjolog (specjalność naukowa: komunikacja masowa i kultura popularna, młodzieżowa, audiowizualna). Dziennikarz działu kultury „Polityki” od 1993 r. Wykładał w Instytucie Dziennikarstwa UW i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Był także rektorem Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza. Habilitował się w 2015 r. („Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja” na Wydziale Humanistyczno-Społecznym SWPS). Kieruje Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym UW.
Reklama