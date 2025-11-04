Przejdź do treści
Justyna Sobolewska
4 listopada 2025
Książki

Świętokrzyska zemsta

Recenzja książki: Maciej Siembieda, „Gołoborze”

Nowa powieść Macieja Siembiedy różni się od jego wcześniejszych książek i jest najbardziej osobista. „Grabińska zemsta nie miała początku ani końca” – pisze autor. Mała wieś niedaleko Starachowic ma swój pierwowzór, a historie, które opowiada, w dużej mierze zdarzyły się naprawdę. Nazwy i nazwiska są zmienione, ale sam pisarz od dzieciństwa znał historię walki dwu klanów, która sięgała czasów powstania styczniowego. W powieści rody Kończków i Cebrzynów walczą ze sobą, bo honor jest ważniejszy niż życie. Grabin to osobna republika, która rządzi się swoimi prawami. Wielka historia dociera tam (Siembieda zaznacza ją przełomowymi dla Polski datami), ale nie zmienia układów wewnętrznych, w których chodzi o wymordowanie przeciwników.

Maciej Siembieda, Gołoborze, Znak Literanova, Kraków 2025, s. 528

Polityka 45.2025 (3539) z dnia 04.11.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Świętokrzyska zemsta"
Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka tygodnika „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020). Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej z Anną Dziewit-Meller (2021). Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, zasiada w jury Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Mieszka w Warszawie.
