Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aleksandra Żelazińska
Aleksandra Żelazińska
10 listopada 2025
Książki

Gatunek czytający

Recenzja książki: Justyna Sobolewska, „Książka o (nie)czytaniu”

10 listopada 2025
Justyna Sobolewska, „Książka o (nie)czytaniu” Justyna Sobolewska, „Książka o (nie)czytaniu” materiały prasowe
Ta książka jest jak porozumiewawczy uśmiech rzucony w metrze do kogoś, kto też wolał czytać, niż scrollować telefon.

Czytelnikom POLITYKI Justyny Sobolewskiej nie trzeba przedstawiać. Koledzy i koleżanki z redakcji przedzierają się zwykle przez książkowe chaszcze na jej biurku, pod nim i na parapecie obok. Te przytłaczające stosiki to znana bolączka zbieraczy i pożeraczy tytułów. Justyna ma je oczywiście też w domu, walczą dzielnie z „bożkami Lego” i kurczącą się przestrzenią. O tym właśnie – o książkach, czyli o wszystkim – jest „Książka o (nie)czytaniu”. Ukazuje się trzeci raz, zawsze gęsto uzupełniona i w innym kontekście: społecznym, politycznym (mamy wojnę tuż obok, pandemię za sobą), ludzkim. Nowy jest też przedrostek „nie”, bo coraz więcej nas rozprasza. Czytanie – pisze Justyna – staje się trudniejsze od innych aktywności, tracimy luksus uwagi. 

Justyna Sobolewska, Książka o (nie)czytaniu, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2025, s. 304

Polityka 46.2025 (3540) z dnia 10.11.2025; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Gatunek czytający"
Aleksandra Żelazińska

Aleksandra Żelazińska

Redaktor naczelna Polityka.pl od 2024 r. Z „Polityką” związana od 2013, przez wiele lat zastępczyni redaktora naczelnego portalu. Współszefowa działu „Ludzie i style”. Pisze o literaturze, zjawiskach internetowych i społecznych. Współpracuje z magazynem „Zwierciadło”. Kocha tenis.
Reklama