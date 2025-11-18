Recenzja książki: Jenny Erpenbeck, „Kairos”

Ta bestsellerowa opowieść o miłości na tle lat 80. w Niemieckiej Republice Demokratycznej została uhonorowana międzynarodowym Bookerem w 2024 r.

Ta bestsellerowa opowieść o miłości na tle lat 80. w Niemieckiej Republice Demokratycznej została uhonorowana międzynarodowym Bookerem w 2024 r. Ona ma 19 lat, on jest 30 lat starszy, spotykają się w autobusie w Berlinie w 1986 r. i tak zaczyna się romans, silny, zagarniający. On do snu czyta jej Kafkę i Lenina, a potem słuchają Bacha i Chopina. Dla dziewczyny staje się całym światem, ale w tle są żona i syn, i jego inne kochanki. Na dłuższą metę ten romans zaczyna polegać na dręczeniu, wywoływaniu poczucia winy – Hans ma pełnię władzy. Znamy podobne historie z literatury. Jego portret jest w tej powieści pierwszoplanowy, ale im dalej, tym trudniej tę postać znieść i uwierzyć, że jest demiurgiem. Wielkie dylematy ideowe to tylko jedna strona, inną jego twarz dopiero po latach odkryje Katharina.

Jenny Erpenbeck, Kairos, przeł. Eliza Borg, Znak Literanova, Kraków 2025, s. 385