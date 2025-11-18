Przejdź do treści
Justyna Sobolewska
18 listopada 2025
Książki

Miłość w NRD

Recenzja książki: Jenny Erpenbeck, „Kairos”

Jenny Erpenbeck, „Kairos” Jenny Erpenbeck, „Kairos” materiały prasowe
Ta bestsellerowa opowieść o miłości na tle lat 80. w Niemieckiej Republice Demokratycznej została uhonorowana międzynarodowym Bookerem w 2024 r.

Ta bestsellerowa opowieść o miłości na tle lat 80. w Niemieckiej Republice Demokratycznej została uhonorowana międzynarodowym Bookerem w 2024 r. Ona ma 19 lat, on jest 30 lat starszy, spotykają się w autobusie w Berlinie w 1986 r. i tak zaczyna się romans, silny, zagarniający. On do snu czyta jej Kafkę i Lenina, a potem słuchają Bacha i Chopina. Dla dziewczyny staje się całym światem, ale w tle są żona i syn, i jego inne kochanki. Na dłuższą metę ten romans zaczyna polegać na dręczeniu, wywoływaniu poczucia winy – Hans ma pełnię władzy. Znamy podobne historie z literatury. Jego portret jest w tej powieści pierwszoplanowy, ale im dalej, tym trudniej tę postać znieść i uwierzyć, że jest demiurgiem. Wielkie dylematy ideowe to tylko jedna strona, inną jego twarz dopiero po latach odkryje Katharina.

Jenny Erpenbeck, Kairos, przeł. Eliza Borg, Znak Literanova, Kraków 2025, s. 385

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020) nominowanej do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021) i autorka biografii „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” (2024). W 2025 ukazała się jej „Książka o (nie)czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za „Jadwigę. Opowieść o Stańczakowej”. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

