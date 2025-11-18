Przejdź do treści
18 listopada 2025
Książki

Na łańcuchu faktów

Recenzja książki: Marek Miller, „3xK. Polska Szkoła Reportażu. Kąkolewski, Kapuściński, Krall”

Marek Miller, „3xK. Polska Szkoła Reportażu. Kąkolewski, Kapuściński, Krall” Marek Miller, „3xK. Polska Szkoła Reportażu. Kąkolewski, Kapuściński, Krall” materiały prasowe
Może reportaż ma się ostatnio gorzej, ale Miller daje przepis, jak do niego wrócić i co jest w nim ważne.

Przydługie tytuły to może nie jest najlepszy chwyt reklamowy. Jednak w tym konkretnym wypadku długi tytuł wydaje się uzasadniony. Choć zarazem mylący, bo polska szkoła reportażu to nie tylko te 3K. To długa lista nazwisk, na której w żadnym wypadku nie może zabraknąć Barbary Łopieńskiej, Małgorzaty Szejnert czy Mariusza Szczygła. Ale dobór tych trzech konkretnych K nie jest przypadkowy, bo Kąkolewskiego, Kapuścińskiego i Krall łączy wspólny mianownik. Cała trójka to właściwie pisarze, tyle że uwiązani na łańcuchu faktów. Jedni sobie ten łańcuch bardziej twórczo rozluźniali, jak Kapuściński. A inni ortodoksyjniej skracali, jak Kąkolewski. Krall z kolei tak daleko poszła w eksperymenty z formą, że – trzymając się metafory łańcucha – właściwie się nim owinęła. Sam Miller w eksperymentowaniu formą potrafił wychodzić daleko poza konwencje, jak choćby w jego genialnej „Filmówce”.

Marek Miller, 3xK. Polska Szkoła Reportażu. Kąkolewski, Kapuściński, Krall, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2025, s. 237

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Afisz. Premiery; s. 80
Oryginalny tytuł tekstu: "Na łańcuchu faktów"
Dziennikarz, reporter. Lubi rozmawiać, stąd jego słabość do wywiadów. Przez lata specjalizował się również w tematyce wojskowej, czego pokłosiem są książki „Generałowie” i „Dlaczego przegramy wojnę z Rosją”. Ostatnio autor podkastu „Rowery, nie bajki”. Urodził się w Starachowicach, studiował w Krakowie, mieszka w Warszawie, którą lubi.
