Recenzja książki: Harlan Coben, Reese Witherspoon, „Zanim powiesz żegnaj”

Kto przyjmuje lekturę z całym bagażem, może liczyć na niezbyt mądrą, lecz wciągającą rozrywkę.

Bohaterowie thrillerów powinni chyba sami poczytać trochę książek sensacyjnych przed podejmowaniem ważnych życiowych decyzji. Być może wtedy Maggie McCabe, wielce utalentowana, choć aktualnie pozbawiona prawa do wykonywania zawodu chirurżka plastyczna, wiedziałaby, że nie warto przyjmować tajemniczego zlecenia złożonego przez mocodawców rosyjskiego oligarchy (o wojnie w Ukrainie się tu rzecz jasna nie mówi). Nawet jeśli wynagrodzenie za jedną operację wynosi 10 mln dol. A może zwłaszcza wtedy. Maggie ryzykuje, oczywiście ładuje się w kłopoty, a przy okazji – wszak to książka Harlana Cobena – dowiaduje się paru nieprzyjemnych rzeczy o ludziach, którzy byli jej bliscy.

Harlan Coben, Reese Witherspoon, Zanim powiesz żegnaj, przeł. Janusz Ochab, Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2025, s. 352