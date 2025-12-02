2 grudnia 2025
Głód i pożądanie
Recenzja książki: Lucy Rose, „Jagnię”
2 grudnia 2025
Brytyjska pisarka nie stawia na fabularne zaskoczenia, za to nadaje swojej powieści kształt bardzo mrocznej, perwersyjnej i głęboko przejmującej baśni.
Na skraju lasu, z dala od ciekawskich sąsiadów i uczęszczanych szlaków, mieszkają 11-letnia Margot i jej matka Ruth. Żyją skromnie, starają się nie rzucać w oczy. Kobieta okazjonalnie przyjmuje kochanków, dziewczynka chodzi do szkoły, lecz nie nawiązuje bliskich relacji. I tylko gdy nadarzy się okazja – zagubieni w lesie wędrowcy, młodzi ludzie, którzy uciekli z domu – Ruth i Margot zapraszają ich do domu, by nasycić nieposkromiony głód ich mięsem. „Jagnię”, debiutancka powieść Lucy Rose, wpisuje się w prężny nurt młodego feministycznego horroru.
Lucy Rose, Jagnię, przeł. Dawid Świonder, Wydawnictwo StoryLight, Kraków 2025, s. 320
Polityka 49.2025 (3543) z dnia 02.12.2025; Afisz. Premiery; s. 68
Oryginalny tytuł tekstu: "Głód i pożądanie"