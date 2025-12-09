Recenzja książki: Ryszard Ćwirlej, „Krwi nie odmówi nikt”

Cykl o Antonim Fischerze, poznańskim policjancie z czasów dwudziestolecia międzywojennego, już z poprzednią powieścią („Na trwogę bije dzwon”) wkroczył w nową fazę.

Cykl o Antonim Fischerze, poznańskim policjancie z czasów dwudziestolecia międzywojennego, już z poprzednią powieścią („Na trwogę bije dzwon”) wkroczył w nową fazę. Hitlerowska fala zalała Polskę, Fischer cudem uniknął śmierci, ale został zmuszony do współpracy z okupantami. I na rozkaz gestapo pomaga wyjaśnić sprawę śmierci trzech Niemców, którzy zginęli w zderzeniu z pociągiem. A z ich samochodu zaginęła teczka z dokumentami, które mogą mieć wpływ na przebieg działań wojennych. Poszukiwana aktówka trafiła w ręce cwanego kasiarza Anatola Grubińskiego, który będzie musiał nawiązać kontakt z polskim wywiadem. Ryszard Ćwirlej konstruuje sprawne intrygi (zwłaszcza w kryminałach retro), pisze świetne dialogi, a mrok powieści rozjaśnia często wisielczym humorem – to wszystko wiadomo od dawna, autor ma wszak na swoim koncie kilkadziesiąt książek.

Ryszard Ćwirlej, Krwi nie odmówi nikt, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2025, s. 326