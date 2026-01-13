Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
13 stycznia 2026
Książki

Wszystko naraz

Recenzja książki: Mieczysław Gorzka, „Rok zmian”

13 stycznia 2026
Mieczysław Gorzka, „Rok zmian” Mieczysław Gorzka, „Rok zmian” materiały prasowe
Nowa powieść Mieczysława Gorzki to thriller ciężkiego kalibru – niestety, raczej ze względu na objętość i kumulację turpizmu niż jakość.

Nowa powieść Mieczysława Gorzki to thriller ciężkiego kalibru – niestety, raczej ze względu na objętość i kumulację turpizmu niż jakość. W „Roku zmian” przecinają się ścieżki trzech bohaterów: architekta, którego życie prywatne i zawodowe właśnie się rozpadło, gliniarza po przejściach, do którego drzwi puka niespodziewanie nigdy wcześniej niewidziana córka, oraz psychologa (swoją drogą, najbliższego przyjaciela policjanta) o osobowości i zainteresowaniach Normana Batesa z „Psychozy”. Niesprzyjające okoliczności w każdym z nich przebudzą skrywaną głęboko skłonność do przemocy i zła. Gorzka to autor bardzo sprawny, ale tym razem pisarski instynkt zwiódł go na manowce.

Mieczysław Gorzka, Rok zmian, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2025, s. 604

Polityka 3.2026 (3547) z dnia 13.01.2026; Afisz. Premiery; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Wszystko naraz"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama