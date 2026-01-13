Recenzja książki: Mieczysław Gorzka, „Rok zmian”

Nowa powieść Mieczysława Gorzki to thriller ciężkiego kalibru – niestety, raczej ze względu na objętość i kumulację turpizmu niż jakość.

Nowa powieść Mieczysława Gorzki to thriller ciężkiego kalibru – niestety, raczej ze względu na objętość i kumulację turpizmu niż jakość. W „Roku zmian” przecinają się ścieżki trzech bohaterów: architekta, którego życie prywatne i zawodowe właśnie się rozpadło, gliniarza po przejściach, do którego drzwi puka niespodziewanie nigdy wcześniej niewidziana córka, oraz psychologa (swoją drogą, najbliższego przyjaciela policjanta) o osobowości i zainteresowaniach Normana Batesa z „Psychozy”. Niesprzyjające okoliczności w każdym z nich przebudzą skrywaną głęboko skłonność do przemocy i zła. Gorzka to autor bardzo sprawny, ale tym razem pisarski instynkt zwiódł go na manowce.

Mieczysław Gorzka, Rok zmian, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2025, s. 604