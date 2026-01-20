Recenzja książki: Catherine Lacey, „Biografia X”

Od debiutu w 2018 r. powieścią „Nobody is Ever Missing” Amerykanka Catherine Lacey opublikowała siedem książek. Łączy je śmiałość eksperymentowania z formą.

Od debiutu w 2018 r. powieścią „Nobody is Ever Missing” Amerykanka Catherine Lacey opublikowała siedem książek. Łączy je śmiałość eksperymentowania z formą. „Biografia X”, pierwsza dostępna po polsku, to wciągająca, przewrotna narracja o konstruowaniu tożsamości, biograficznych tropach i poszlakach oraz związkach sztuki i życia. Tytułowa X jest wpływową artystką, performerką i nade wszystko mistrzynią kamuflażu. Jej historia opowiedziana jest z perspektywy wdowy po artystce. C.M. Lucca w geście niezgody na opublikowaną biografię X postanawia napisać wersję, „która będzie korektą”. Choć X nie chciała, żeby „wtłaczano ją w ramy biografii”, powodowana pragnieniem ułożenia niełatwej relacji ze zmarłą żoną narratorka wciąga nas w nurtujące ją, obsesyjne wręcz pytanie: gdzie w historii życia X „przebiega granica między faktami a fikcją?”.

