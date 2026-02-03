Recenzja książki: Jędrzej Pasierski, „Wyspa”

Spokojne zamożne osiedla to dla autorów kryminałów wymarzona scenografia, która często zakrywa paskudne historie i mroczne tajemnice.

Spokojne zamożne osiedla to dla autorów kryminałów wymarzona scenografia, która często zakrywa paskudne historie i mroczne tajemnice. Choć o wrocławskiej Wielkiej Wyspie Pasierski pisze tak, że chciałoby się tam zamieszkać mimo okazjonalnych zbrodni i grasujących w okolicznych parkach podejrzanych indywiduów. Utalentowana skrzypaczka zostaje brutalnie zamordowana, kiedy jej nastoletni syn był w domu i spędzał czas przy grach komputerowych. Nie ma bezpośrednich dowodów na jego udział w zbrodni, ale policja prosi o wsparcie psychologa dziecięcego Szczepana Turskiego, który co prawda wycofał się z zawodu i zmaga się z własnymi problemami rodzinnymi, lecz jest w stanie zrozumieć, co dzieje się w umyśle ponadprzeciętnie inteligentnego chłopaka. Oczywiście reguły gatunku nakazują, żeby podejrzanych było więcej: śledztwo wyciąga na światło kilka niewyjaśnionych sekretów z przeszłości i odsłania prawdziwe oblicze pozornie ustatkowanej rodziny.

Jędrzej Pasierski, Wyspa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2026, s. 344