3 lutego 2026
Zbrodnie rodzinne

Recenzja książki: Jędrzej Pasierski, „Wyspa”

Spokojne zamożne osiedla to dla autorów kryminałów wymarzona scenografia, która często zakrywa paskudne historie i mroczne tajemnice.

Spokojne zamożne osiedla to dla autorów kryminałów wymarzona scenografia, która często zakrywa paskudne historie i mroczne tajemnice. Choć o wrocławskiej Wielkiej Wyspie Pasierski pisze tak, że chciałoby się tam zamieszkać mimo okazjonalnych zbrodni i grasujących w okolicznych parkach podejrzanych indywiduów. Utalentowana skrzypaczka zostaje brutalnie zamordowana, kiedy jej nastoletni syn był w domu i spędzał czas przy grach komputerowych. Nie ma bezpośrednich dowodów na jego udział w zbrodni, ale policja prosi o wsparcie psychologa dziecięcego Szczepana Turskiego, który co prawda wycofał się z zawodu i zmaga się z własnymi problemami rodzinnymi, lecz jest w stanie zrozumieć, co dzieje się w umyśle ponadprzeciętnie inteligentnego chłopaka. Oczywiście reguły gatunku nakazują, żeby podejrzanych było więcej: śledztwo wyciąga na światło kilka niewyjaśnionych sekretów z przeszłości i odsłania prawdziwe oblicze pozornie ustatkowanej rodziny. 

Jędrzej Pasierski, Wyspa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2026, s. 344

Polityka 6.2026 (3550) z dnia 03.02.2026; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Zbrodnie rodzinne"
Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
