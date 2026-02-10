Recenzja książki: Michael Magee, „Blisko domu”

Polski przekład dobrze oddaje zadziorność tej gawędy, strasznej i miejscami śmiesznej.

‚‚To było bardzo proste. Zamachnąłem się, przywaliłem i upadł” – tak się zaczyna powieściowy debiut północnoirlandzkiego pisarza Michaela Magee. Belfast, 20-latkowie, którzy marzą, żeby gdzieś wyjechać i zacząć nowe życie. Brak pieniędzy i pracy, alkohol i dragi. Sean studiował literaturę angielską w Liverpoolu, ale wrócił do domu i próbuje zaczepić się w jakiejś pracy, zarobić jakieś „funie” (funty). Jest dziewczyna, z którą go wiele łączy, może jej nawet pokazać opowiadanie, które napisał, ale ich relacja jest bardzo skomplikowana. Sean jest ciągle w ruchu, przemierzamy z nim jego rodzinny kawałek Belfastu, bary i kluby, w których pracuje, siedzimy w domu z jego mamą. Mimochodem poznajemy przeszłość: samotna matka z dwojgiem dzieci, której kazano przechowywać broń. Potem przeszukania „Brytoli”. Postać ojca, która kładzie się cieniem na tej rodzinie.

Michael Magee, Blisko domu, przeł. Hanna Pustuła-Lewicka, Czarne, Wołowiec 2026, s. 384