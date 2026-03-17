Aleksandra Żelazińska
17 marca 2026
Książki

Żyj i daj żyć

Recenzja książki: Lauren Groff, „Awanturnica”

Lauren Groff, „Awanturnica"
Bohaterowie Groff są czasem jak kaczki, inne stawy są poza ich zasięgiem. Zamiast wiać, dają nura.

Zaczyna się mocno, od sceny ucieczki z przemocowego domu. Matka aranżuje okoliczności, zabiera dwoje dzieci ze szkolnego autobusu, by ruszyć z nimi po lepsze życie, ale historia się komplikuje. Mąż ma wpływy i szybko wpada na trop. Kiedy matka wpada w stupor, starsza córka przejmuje ster. Ten motyw powtarza się w kilku innych opowiadaniach. Dzieci przejmują kontrolę w krytycznych sytuacjach, gdy dorośli nie są w stanie trzeźwo myśleć i działać. Czasem nic dobrego z tego nie wynika, jak w tytułowej „Awanturnicy”, tekście o pływaczce Sarze, która dzieli dom z matką alkoholiczką. Relacje władzy i zależności są w tych opowiadaniach najciekawsze i najmniej oczywiste. „Żyj i daj żyć innym”, motto rodziny bankierów z tekstu „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”, to pustosłowie.

Lauren Groff, Awanturnica, przeł. Dobromiła Jankowska, Wydawnictwo Pauza, Warszawa 2026, s. 240

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Żyj i daj żyć"
Aleksandra Żelazińska

Redaktor naczelna Polityka.pl od 2024 r. Z „Polityką” związana od 2013, przez wiele lat zastępczyni redaktora naczelnego portalu. Współszefowa działu „Ludzie i style”. Pisze o literaturze, zjawiskach internetowych i społecznych. Współpracuje z magazynem „Zwierciadło”. Kocha tenis.
