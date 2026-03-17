Dorota Szwarcman
17 marca 2026
Książki

Znak czterech

Recenzja książki: Grzegorz Kapla, „Ziarno zła”

Grzegorz Kapla, „Ziarno zła"
Kapla w swoich książkach coraz lepiej buduje napięcie, akcja rozkręca się jak rollercoaster, a finał przynosi zarazem ulgę i zawieszenie.

Ten reportażysta i podróżnik, od kilku lat piszący również kryminały, próbuje się w różnych gatunkach: jest już autorem cyklu powieści sensacyjnych z policjantką Olgą Suszczyńską, w których nie brak wątków politycznych i szpiegowskich; poprzednia jego książka „Krwawa Toskania” jest zarazem krwawym kryminałem i zwariowaną komedią. Najnowsza to mocny thriller psychologiczny. Czterech szanowanych obywateli – policjanta, profesora uniwersytetu, sędziego i prezentera telewizyjnego – łączą nastoletnie przeżycia: wspólne wakacje w Tatrach, doznana krzywda i wypadek, który kładzie się cieniem na całym ich życiu.

Grzegorz Kapla, Ziarno zła, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2026, s. 416

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Znak czterech"
Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
