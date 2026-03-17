Recenzja książki: Grzegorz Kapla, „Ziarno zła”

Kapla w swoich książkach coraz lepiej buduje napięcie, akcja rozkręca się jak rollercoaster, a finał przynosi zarazem ulgę i zawieszenie.

Ten reportażysta i podróżnik, od kilku lat piszący również kryminały, próbuje się w różnych gatunkach: jest już autorem cyklu powieści sensacyjnych z policjantką Olgą Suszczyńską, w których nie brak wątków politycznych i szpiegowskich; poprzednia jego książka „Krwawa Toskania” jest zarazem krwawym kryminałem i zwariowaną komedią. Najnowsza to mocny thriller psychologiczny. Czterech szanowanych obywateli – policjanta, profesora uniwersytetu, sędziego i prezentera telewizyjnego – łączą nastoletnie przeżycia: wspólne wakacje w Tatrach, doznana krzywda i wypadek, który kładzie się cieniem na całym ich życiu.

Grzegorz Kapla, Ziarno zła, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2026, s. 416