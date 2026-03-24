24 marca 2026
Czwarta pora roku
Recenzja książki: Anna Kańtoch, „Zima pożegnanych”
To proza atrakcyjna, bardzo dobrze poprowadzona i miejscami dowcipna, lecz podszyta smutkiem i goryczą.
Kilka lat temu Anna Kańtoch zapowiadała, że nie należy spodziewać się kontynuacji trylogii o emerytowanej policjantce Krystynie Lesińskiej, po przerwie zdecydowała się jednak dopisać ciąg dalszy. Z dobrym skutkiem: żal byłoby porzucać tak ciekawą, wyłamującą się z kryminalnych schematów bohaterkę, zwłaszcza że Kańtoch ma o niej jeszcze sporo do powiedzenia. Poprzednie książki opowiadały historię Lesińskiej w odwróconej chronologii, w każdym tomie odsłaniając coraz więcej tajemnic z przeszłości, „Zima pożegnanych” siłą rzeczy porzuca ten rytm, choć jeszcze parę białych plam z dawnych lat uzupełnia.
Anna Kańtoch, Zima pożegnanych, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2026, s. 312
Polityka 13.2026 (3557) z dnia 24.03.2026; Afisz. Premiery; s. 72
