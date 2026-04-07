Recenzja książki: Marek Szymaniak, „Młócka. Reportaże o pracy przyszłości”

Podobno od pracy gorszy jest tylko brak pracy. „Młócka” obiecuje zbiór reportaży o pracy przyszłości, ale ta przyszłość już tu jest. I nie jest zachęcająca, bo brzydko pachnie również przeszłością, i to taką z XIX w. W książce, tak jak w naszej rzeczywistości, XXI w. płynnie miesza się z opowieściami jak z Victora Hugo. Ile razy, mijając dostarczycieli jedzenia, myślimy o tych nędznikach? Ten rys społecznej wrażliwości w książce raz bywa jej siłą, raz słabością, bo Marek Szymaniak momentami lekko szarżuje. Ale może czasy są takie, że reporterskie oko nie może być już chłodne. Bo przecież nie tyle znikają dziś zawody, ile obumierają całe gałęzie przemysłu. Jest to również książka o tym, co praca nam daje, ale i o tym, co zabiera. O ułudach – choćby elastycznego zatrudnienia, które elastyczne jest głównie dla zatrudniających. Szymaniak ładnie wyłapuje te wszystkie napięcia. Fajnie jest mieć dowiezioną do domu pizzę. Ale czy równie fajnie jest dowozić do domów pizzę?

Marek Szymaniak, Młócka. Reportaże o pracy przyszłości, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2026, s. 256