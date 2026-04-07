Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
7 kwietnia 2026
Książki

W cieniu Bonda

Recenzja książki: Raymond Benson, „The Hook and the Eye”

7 kwietnia 2026
Raymond Benson, „The Hook and the Eye"
Równolegle do wznowień książek Iana Fleminga wydawnictwo Skarpa Warszawska publikuje współczesne powieści z bondowskiego uniwersum: dla największych fanów agenta 007 zapewne obowiązkowe, dla czytelników szukających dobrej szpiegowskiej literatury jednak niekonieczne.

Równolegle do wznowień książek Iana Fleminga wydawnictwo Skarpa Warszawska publikuje współczesne powieści z bondowskiego uniwersum: dla największych fanów agenta 007 zapewne obowiązkowe, dla czytelników szukających dobrej szpiegowskiej literatury jednak niekonieczne. W „The Hook and the Eye” (tytuł wydawca pozostawił w angielskim brzmieniu) centralną postacią jest Felix Leiter. Właśnie stracił posadę w CIA po tym, jak rekin odgryzł mu prawą rękę i część nogi (zainteresowanych odsyłam do powieści „Żyj i pozwól umrzeć”), podejmuje więc pracę jako detektyw w agencji Pinkertona. 

Raymond Benson, The Hook and the Eye, przeł. Robert J. Szmidt, Skarpa Warszawska, Warszawa 2026, s. 368

Polityka 15.2026 (3559) z dnia 07.04.2026; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "W cieniu Bonda"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
