7 kwietnia 2026
W cieniu Bonda
Recenzja książki: Raymond Benson, „The Hook and the Eye”
7 kwietnia 2026
Równolegle do wznowień książek Iana Fleminga wydawnictwo Skarpa Warszawska publikuje współczesne powieści z bondowskiego uniwersum: dla największych fanów agenta 007 zapewne obowiązkowe, dla czytelników szukających dobrej szpiegowskiej literatury jednak niekonieczne.
Równolegle do wznowień książek Iana Fleminga wydawnictwo Skarpa Warszawska publikuje współczesne powieści z bondowskiego uniwersum: dla największych fanów agenta 007 zapewne obowiązkowe, dla czytelników szukających dobrej szpiegowskiej literatury jednak niekonieczne. W „The Hook and the Eye” (tytuł wydawca pozostawił w angielskim brzmieniu) centralną postacią jest Felix Leiter. Właśnie stracił posadę w CIA po tym, jak rekin odgryzł mu prawą rękę i część nogi (zainteresowanych odsyłam do powieści „Żyj i pozwól umrzeć”), podejmuje więc pracę jako detektyw w agencji Pinkertona.
Raymond Benson, The Hook and the Eye, przeł. Robert J. Szmidt, Skarpa Warszawska, Warszawa 2026, s. 368
Polityka 15.2026 (3559) z dnia 07.04.2026; Afisz. Premiery; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "W cieniu Bonda"