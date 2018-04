Recenzja płyty: Lukas Nelson&Promise Of The Real, „Lukas Nelson&Promise Of The Real”

Dzieci wielkich gwiazd, mimo znanych nazwisk, nie zawsze mają łatwo, szczególnie jeśli próbują startować w tej samej konkurencji co słynny ojciec czy matka. Przykładem mogą być kariery Juliana Lennona, Jakoba Dylana, Dweezila Zappy czy synów Ricky’ego Nelsona. Nieuchronne porównania z rodzicami mogą mieć paraliżujący wpływ na rozwój młodego artysty, choć są tacy, którzy mają szansę na wykreowanie własnego stylu i stopniowe wzmacnianie swojej pozycji na rynku. Do tej grupy należy zaliczyć Lukasa Nelsona, syna ikony amerykańskiej muzyki country, Williego. Występując wraz z zespołem jako Lukas Nelson&Promise of the Real, młody muzyk dostąpił już honoru towarzyszenia Neilowi Youngowi, a także, oczywiście, występował ze swoim ojcem.

Lukas Nelson&Promise Of The Real, Lukas Nelson&Promise Of The Real, Fantasy

Ocena: 4,5/6