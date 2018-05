Recenzja płyty: Beth Hart, „Front And Center (Live From New York)”

Co prawda Beth Hart nie może się w Polsce równać popularnością z takimi gigantami, jak Zenek Martyniuk czy Sławomir, ale warto zwrócić uwagę na jej najnowszą płytę „Front And Center (Live From New York)”. To zapis koncertu pokazanego w amerykańskiej telewizji. Artystka prezentuje całą gamę swoich umiejętności. Obok pełnych pasji, dynamicznych utworów słyszymy dramatyczne ballady, delikatne wyznania uczuć, a także piosenki bardzo osobiste, odnoszące się do prywatnego życia wokalistki.

Beth Hart, Front And Center (Live From New York), Provogue