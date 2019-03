Recenzja płyty: The Comet Is Coming, „Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery”

Jeśli Kamasi Washington stał się gwiazdą nowej jazzowej generacji w Ameryce, to Shabaka Hutchings, również saksofonista – w tej roli lepszy zresztą od Washingtona – stał się liderem nowego pokolenia brytyjskich jazzmanów. Ale trio The Comet Is Coming, w którym występuje pod pseudonimem King Shabaka – nietypowo uzupełniane przez syntezatory (na tych gra Danalogue) i perkusję (Betamax) – jest jego najdalszym od jazzowych konwencji przedsięwzięciem.

The Comet Is Coming, Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery, Impulse!