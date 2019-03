Recenzja płyty: Little Simz, „Grey Area”

Jeszcze niedawno angielską raperkę Little Simz, czyli Simbiatu „Simbi” Abisoli Abioli Ajikawo, obserwowaliśmy w roli gościa specjalnego na płycie Gorillaz. Po „Grey Area” nie wiadomo, kto u kogo miałby być gościem. Bo czwarta autorska płyta Little Simz z lekkością przeskakuje większość tego, co w tym roku nagrano w hip-hopie. To wizja eklektyczna, otwarta, wsparta rzadką w tym gatunku płynnością, śpiewnością motywów, momentami zmieniających się w bardzo tradycyjnie budowane, piosenkowe formy. Odpowiedzialny jest za to producent płyty, Inflo.

Little Simz, Grey Area, Age 101