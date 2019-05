Recenzja płyty: Różni wykonawcy, „Chevance. Outremusique pour enfants 1974–1985”

Piosenki pisane były do tekstów poetów, takich jak Jean Tardieu czy surrealista Robert Desnos.

Znaleźć oryginalną płytę z muzyką dla dzieci? To bynajmniej nie jest dziecinnie proste. Bo jeśli ktoś już ma wznawiane po raz kolejny piosenki Fasolek czy ścieżkę dźwiękową z „Pana Kleksa”, może być skazany na muzykę z importu. Kompilacja „Chevance. Outremusique pour enfants 1974–1985” to podróż do czasów, kiedy francuska oficyna wydawnicza Chevance skierowała do najmłodszych ofertę ambitną i przystępną zarazem. Piosenki pisane były do tekstów poetów, takich jak Jean Tardieu czy surrealista Robert Desnos (później także Witold Lutosławski odwoływał się do jego poezji w swojej muzyce), pełne gier słownych, całkowitej swobody i wręcz awangardowego szaleństwa.

Różni wykonawcy, Chevance. Outremusique pour enfants 1974–1985, Born Bad