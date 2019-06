Recenzja płyty: J.J. Cale, „Stay Around”

Piękna płyta, stanowiąca godny końcowy akcent wspaniałej kariery.

Gdy grafoman wypełnia szufladę swoimi dziełami, to trochę tak, jakby je wrzucał do kosza. Jeżeli szufladę wypełnia swoimi pracami artysta, to tak, jakby zamykał je w skarbcu. Do takiego właśnie skarbca zajrzała Christine Lakeland, wdowa po J.J. Cale’u, i wydobyła z niego kilkanaście dotąd niepublikowanych piosenek artysty. Po wstępnej selekcji, przeprowadzonej wraz z menedżerem Cale’a, którym przez 30 lat był Mike Kappus, wybrano 15 tytułów.

J.J. Cale, Stay Around, Because Music