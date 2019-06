Recenzja płyty: EABS, „Slavic Spirits”

Podróż w głąb polskiej duszy na poziomie intelektualnym i duchowym.

Wrocławski EABS wziął się z cyklu sesji skupiających muzyków, dla których jazz i hip-hop były zjawiskami naturalnie bliskimi. I zmienił w regularną, siedmioosobową grupę, a ta – w prawdziwy fenomen. Trochę za sprawą wydanej dwa lata temu płyty „Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)”, podchodzącej do repertuaru ojca polskiego jazzu z wyobraźnią i odwagą. Pianista i lider grupy Marek Pędziwiatr był za ten album nominowany do Paszportu POLITYKI, zespół grał koncerty w kraju i za granicą, włącznie z sesją u samego Gillesa Petersona. Teraz – przy wsparciu menedżera Sebastiana Jóźwiaka, autora obszernego eseju dołączonego do nowej płyty – zajęli się pierwiastkiem słowiańskiej emocjonalności rezonującym w muzyce wielu polskich jazzmanów i nie tylko.

EABS, Slavic Spirits, Astigmatic