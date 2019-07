Recenzja płyty: Lukas Nelson, „Turn Off the News, Build a Garden”

Dorastanie w cieniu sławnego ojca może być jednocześnie atutem i problemem, szczególnie jeśli wybiera się podobną drogę zawodową.

Dorastanie w cieniu sławnego ojca może być jednocześnie atutem i problemem, szczególnie jeśli wybiera się podobną drogę zawodową. Taki los dotknął Lukasa Nelsona, syna ikony amerykańskiej muzyki country, Williego Nelsona. Znane nazwisko może ułatwić debiut, ale w ślad za nim idą porównania i czasem nadmierne oczekiwania. Trzeba jednak przyznać, że Lukas bardzo sprawnie eksponuje własną niezależność i umiejętności. Dowodem jest jego najnowsza płyta „Turn Off the News, Build a Garden”. Już sam tytuł albumu („Nie słuchaj wiadomości, stwórz ogród”) daje pojęcie o życiowej filozofii Nelsona juniora. Jego muzyka, choć niepozbawiona elementów country, to raczej bardzo melodyjny pop rock, świetnie mieszczący się w bardzo pojemnej kategorii zwanej Americana.

Lukas Nelson, Turn Off the News, Build a Garden, Concord