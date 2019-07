Recenzja płyty: The Cash Box Kings, „Hail to the Kings!”

Słuchając „Hail to the Kings!”, nie mamy wątpliwości, że panowie uwielbiają to, co robią.

Trzeba mieć spore poczucie humoru i dużo pewności siebie, żeby tak zatytułować własną płytę. „Hail to the Kings!” to nowy album zespołu The Cash Box Kings. Leaderzy grupy, panowie Nosek i Wilson, najwyraźniej wychodzą z założenia, że nie czekając na pochwały innych, trzeba zawczasu pochwalić się samemu. Trzeba powiedzieć, że „Hail to the Kings!” jest albumem nieodbiegającym poziomem od poprzednich płyt zespołu. The Cash Box Kings konsekwentnie celebrują chicagowską odmianę bluesa, ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki lat 50. i 60. XX w.

The Cash Box Kings, Hail to the Kings!, Alligator

Ocena 3,5/6