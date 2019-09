Recenzja płyty: Marc Cohn & Blind Boys Of Alabama, „Work to Do”

Blind Boys of Alabama to klasa sama w sobie.

Na pierwszy rzut oka płyta „Work to Do” robi wrażenie w lekkim pośpiechu skleconej kompilacji. Sygnuje ją znany z niegdysiejszego przeboju „Walking in Memphis” Marc Cohn, wspomagany przez legendarny chór gospelowy The Blind Boys of Alabama. W gruncie rzeczy trudno zdecydować, kto tu kogo wspomaga, tym bardziej że na „Work to Do” mamy zaledwie trzy nagrania studyjne, uzupełnione siedmioma tytułami zarejestrowanymi na żywo w trakcie programu przygotowywanego dla telewizji PBS.

Marc Cohn & Blind Boys Of Alabama, Work to Do, BMG