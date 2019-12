Recenzja płyty: Van Morrison, „Three Chords and the Truth”

Każda z piosenek to oddzielne dzieło sztuki, a cała płyta jest wielką lekcją kultury muzycznej i mistrzostwa wykonawczego.

Van Morrison jest jak dobry kucharz. Bez względu na to, jakie składniki ma do dyspozycji, efekt jego pracy jest na najwyższym poziomie. Malkontenci utyskiwali nieco, że mistrz na swoich wydawanych ostatnio płytach korzysta z cudzych kompozycji, w tym takich mistrzów, jak m.in. Cole Porter, Count Basie czy George Gershwin. Choć można było tam również znaleźć piosenki autorstwa samego Morrisona, to jednak gdzieś w powietrzu zawisło pytanie o jego moc twórczą.

