Recenzja płyty: „Mieczysław Horszowski in Poland”

To druga płyta firmowana przez Polskie Radio Chopin (nadawane w internecie oraz w systemie DAB+) przypominająca nagrania naszych dawnych mistrzów. Urodzony we Lwowie Mieczysław Horszowski był legendą nie tylko dlatego, że jego kariera trwała prawie 90 lat (zaczął jako dziesięciolatek, grał i nauczał prawie do ostatnich dni – był cenionym pedagogiem Curtis Institute w Filadelfii, a zmarł na krótko przed 101. urodzinami), ale też dlatego, że był to wielkiej klasy artysta. W jego grze słychać prawdziwą elegancję i refleksję. Tak też grał Koncert d-moll Mozarta, przyjechawszy po latach do Polski w 1963 r., w Katowicach z orkiestrą zwaną wówczas WOSPRiT pod batutą Jana Krenza.

Mieczysław Horszowski in Poland, Polskie Radio