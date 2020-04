Recenzja płyty: Fiona Apple, „Fetch the Bolt Cutters”

Każdą z emocji Apple opakowuje w piosenkę o niebanalnym brzmieniu i finezji.

Fiona Apple ma tylko pięć albumów na koncie, ale trudno dziś mówić o artystycznym popie bez wymieniania jej nazwiska. W jej wizji ów artyzm obejmował liczne odniesienia do jazzu, a dziś wydaje się osobnym nurtem, inspirowanym w równym stopniu R&B, co kabaretem i awangardą. „Fetch the Bolt Cutters”, choć różnorodny, wręcz ekstrawagancki w aranżacjach – z wykorzystaniem szerokiej palety instrumentów i bębnieniem w meble – jest zarazem bardzo spójną wizją albumu domowego.

Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters, Epic